Пресекать иждивенчество на корню призвал аким Карагандинской области

Караганда. 29 августа. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области, председатель областного филиала партии Nur Otan Ерлан Кошанов призвал пресекать на корню иждивенческие настроения, передает Kazakhstan Today.





На расширенном заседании политсовета филиала партии он дал поручения, касающиеся работы в новом формате.

По словам главы региона, проблема иждивенчества в последнее время стала набирать обороты. Зачастую молодые люди не хотят работать и требуют помощи от государства.

"Недавно я был в одном селе. Встретил там молодого человека, который ждал одобрения своей заявки на АСП. Я спросил его, почему он не работает. Он ответил, что работы нет. Я предложил ему прямо там же, на месте, найти работу. Тогда он заявил, что не хочет работать. У нас есть люди, которые имеют машины и дома, но все равно подают заявки на получение АСП, есть те, кто оформляет фиктивный развод ради получения пособий от государства. Людям должно быть стыдно заниматься подобными вещами", - сказал Ерлан Кошанов.

Он подчеркнул, что главная задача партийцев на сегодня - воспитать в молодёжи трудолюбие, объяснить, что в стране есть все условия для того, чтобы работать и получать достойную зарплату.

Так, по инициативе партии Nur Otan по регионам курсирует специальная мобильная группа, которая рассказывает молодёжи о существующих государственных программах по переобучению и трудоустройству. С начала этого года за такими консультациями обратилось более четырёх тысяч человек. Большинство из них нашли постоянное место работы или же пошли учиться на кратковременные курсы.

Но все же есть люди, которые не знают о таких программах и механизмах. Мы должны с ними работать, объяснять им всё, что для них делает государство. Например, у нас не хватает более 500 электриков, газосварщиков, монтажников. У них хорошая зарплата, но желающих мало. Мы увеличили гранты на эти специальности до 8700. Молодые люди могут учиться, получать стипендию, потом готовые специалисты гарантированно найдут работу", - отметил Ерлан Кошанов.

Глава региона напомнил о программе "Енбек", по которой можно бесплатно пройти курсы продолжительностью от трёх до шести месяцев и получить рабочую специальность. Во время обучения выплачивается стипендия, иногородним студентам предоставляется жильё.

Ерлан Кошанов призвал активнее вовлекать молодёжь в работу партии. Это будет способствовать мотивации молодых людей и развитию у них гражданской позиции, полагает он.

Сегодня в Карагандинской области молодёжь составляет 22% от всего населения. В регионе для неё создаются рабочие места - только в этом году откроются 30 тысяч новых вакансий.

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