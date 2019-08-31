В Кызылорде отпраздновали День Конституции

В Кызылординском областном музыкально-драматическом театре имени Н. Бекежанова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции. Аким области Куанышбек Искаков поздравил кызылординцев с праздником, сообщила пресс-служба главы региона.
Опираясь на актуальные положения Конституции, конструктивной политикой Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева были проведены жизненно важные для страны реформы. Сегодня по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева наша суверенная страна открывает новый путь. В рамках закона Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией" проводится активная работа по повышению благосостояния населения. Малообеспеченным семьям оказывается адресная социальная помощь и приобретается жилье. Увеличивается число грантов и повышается зарплата учителей. Одним словом, Конституция как залог независимости стала залогом укрепления нашего единства и экономики страны, повышения потенциала общества", - отметил Искаков.
Мероприятие завершилось праздничным концертом.
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