В Казахстане появится единый оператор по реализации жилищной политики

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане будет создан Единый оператор по реализации жилищной политики. Об этом на заседании коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Мархабат Жайымбетов, передает Kazakhstan Today.

В рамках поручения по повышению отдачи от квазигосударственного сектора планируется трансформация жилищного блока. Будет создан Единый оператор по реализации жилищной политики путем объединения действующих субъектов квазигосударственного сектора: "Казахстанской ипотечной компании", "Байтерек Девелопмента" и Фонда гарантирования жилищного строительства", - цитирует Жайымбетова Kazpravda.kz .

Он отметил, что наряду со строительством нового жилья и инфраструктуры будут финансироваться мероприятия по обновлению и модернизации действующего жилищного фонда.

В ближайшие два года на капитальный ремонт 700 домов будет выделено порядка 30 млрд тенге. В старых домах проведут капитальный ремонт, предусматривающий обновление фасада, внедрение термомодернизации и сокращение энергопотребления", - отметил Жайымбетов.

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