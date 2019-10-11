Президент Казахстана прибыл в Актау

Актау. 10 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актау, передает Kazakhstan Today.
В рамках рабочей поездки президент примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы, а также ознакомится с работой Мангистауского областного историко-краеведческого музея", - написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
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