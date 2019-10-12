В Кокшетау завершен двухгодичный проект по капремонту автодороги по улице Вавилова

Кокшетау. 11 октября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в рамках рабочей поездки посетил ряд объектов города Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Руководитель региона побывал в дилерском центре Hyundai Center Kokshetau, где осуществляется продажа автомобилей казахстанской сборки, запасных частей и сервисное обслуживание. В салоне представлены новые модели Hyundai 2019 года выпуска. По информации представителей центра, для небольшого города у них весьма рекордные продажи. Для клиентов от компании предусмотрены скидки при покупке авто в кредит. Также в рамках сотрудничества с АО "Банк Развития Казахстана" действует льготное кредитование по государственной программе финансирования автомобилей отечественного производства, сообщила пресс-служба акима региона.

Следующим объектом посещения Ермека Маржикпаева стала новая деревообрабатывающая фабрика ТОО "БЛЭК". Компанию, ставшую казахстанским брендом, создал дизайнер, художник-оформитель Юрий Никитенко. Сегодня семейным предприятием управляют братья Олег и Роман Никитенко. Здесь производят традиционную казахскую посуду и предметы интерьера в национальном стиле из натуральных пород дерева. Всего создано более 1200 видов изделий, которые защищены авторскими правами.

Акима области ознакомили с производственным циклом предприятия. Каждое изделие из дерева до обретения завершенного вида проходит 27 стадий обработки. Первые грубые этапы выполняются на станках, но основные - ручная работа высококлассных мастеров.

До настоящего времени ТОО "БЛЭК" размещалось в небольшом арендованном помещении. Сегодня свой 30-летний юбилей предприятие встречает в большом здании площадью в 3500 квадратных метров. Ермек Маржикпаев поздравил коллектив с юбилейной датой и пожелал работникам дальнейшей успешной деятельности.

Руководитель региона осмотрел капитальный ремонт детского сада "Болашак" и дороги по улице Вавилова. Дошкольное учреждение в октябре прошлого года на принципах государственно-частного партнерства было передано предпринимателю в доверительное управление. Частным инвестором произведены ремонтные работы на сумму 55 млн тенге.

Завершен двухгодичный проект по капитальному ремонту автодороги по улице Вавилова, которая обеспечивает выход от микрорайона Жайлау до трассы Кокшетау - Зеренда. Протяженность участка - 1853 метра, ширина - 9 метров. Построены водопропускные сооружения, тротуары, бордюры, к каждому частному дому устроен подъезд, установлено освещение, проложено асфальтовое покрытие, которого ранее никогда не было. Общая сумма ремонтных работ составила 513 млн тенге.

Ермек Маржикпаев поручил до конца октября завершить все дорожные работы в городе. А уже с 14 октября на двух активных перекрестках проспекта Назарбаева по улицам Жунусова и Абая будут запущены "рукава".

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