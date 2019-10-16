Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане увеличат количество услуг, оформляемых одним заявлением, передает Kazakhstan Today.

"В целях оптимизации и повышения качества 55 госуслуг будут объединены в 21 услугу, оформляемую одним заявлением. Композитные услуги позволят казахстанцам меньше обращаться в ЦОНы", - сообщили в "Правительстве для граждан".

Ранее, в рамках встречи "Цифровая осень. Начало", которая была организована Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, председатель госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева рассказала о том, что появится новая композитная услуга по получению акта на землю. Сейчас приходится подавать 4 разных заявления на получение актов на землю, но уже в 2020 году все 4 акта будут объединены в одну услугу - изготовление и выдача идентификационных документов. К слову, эта же услуга будет доступна на портале egov.kz.

От принципа "одного окна" мы плавно переходим к принципу "одного заявления", чтобы несколько походов в ЦОН можно было заменить одним заявлением на несколько услуг. Мы постоянно ведем работу по улучшению и упрощению госуслуг для вас. И то, что уже в следующем году 55 различных госуслуг будут объединены в 21 композитную услугу, еще один пример нашей работы по оптимизации и заботе о гражданах", - рассказала Асемгуль Балташева.





Одним из примеров успешной реализации композитного принципа стала услуга для пенсионеров, запущенная год назад "Правительством для граждан". За этот период 99,2 тысячи пенсионеров вышли на заслуженный отдых, подав всего одно заявление вместо четырёх.

Композитная услуга включает в себя назначение пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат из ЕНПФ. Кроме того, выплата госгарантии (разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений) осуществляется в проактивном формате - без обязательного физического присутствия человека.

К слову, раньше человеку необходимо было прийти в ЦОН и подать 2 заявления: по достижении пенсионного возраста и на выплату базовых пенсий. Через месяц снова обращался с заявлением на выплату государственной гарантии, а уже после шел в Единый накопительный пенсионный фонд, где подавал заявление на выплату накоплений. Теперь достаточно один раз прийти в ЦОН и оставить одно заявление на все 4 услуги.

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