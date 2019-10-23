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В Казахстане ограничат вывоз нефтепродуктов автотранспортом

22.10.2019, 13:35 9127
Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - О мерах по сдерживанию роста цен на бензин в стране рассказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает Kazakhstan Today.
 

По моей информации, Министерство юстиции сегодня зарегистрировало совместный приказ с Министерством энергетики, Комитетом национальной безопасности, а также с Министерством финансов об ограничении вывоза светлых нефтепродуктов и других видов нефтепродуктов с территории Казахстана автомобильным транспортом", - сказал Бозумбаев в кулуарах заседания правительства.

 
Таким образом, по его словам, бензин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов запрещается вывозить автоцистернами за пределы территории страны, пишет Kazpravda.kz
 

Кроме того, грузовые автомобили с переоборудованными баками будут привлекаться к соответствующей ответственности, также будут ограничения. Речь идет о том, что многие грузовые автомобили и даже транзитные автобусы "приваривают" дополнительные баки до 3 тонн, чтобы просто вывозить топливо. Тут тоже будут ограничения", - добавил глава Минэнерго.

 
Бозумбаев отметил, что для легкового автотранспорта ограничений по заправке не будет, но количество разрешаемых к вывозу канистр будет контролироваться.
 

Частный автотранспорт сможет спокойно заезжать на заправку - пожалуйста, мы цивилизованная страна. Налил одну двадцатилитровую канистру - тоже пожалуйста, но не более. Поэтому, в этом году для изменения цен на бензин и дизельное топливо никаких оснований нет", - заключил министр.

 
Напомним, ранее министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что с 1 декабря в Казахстане акциз на бензин может вырасти еще на 10 тенге за литр. 
 

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