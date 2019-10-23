Алматы. 19 октября. Kazakhstan Today - В рамках "Дорожной карты по цифровизации социально-трудовой сферы" Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН РК) разработана Автоматизированная информационная система электронных трудовых договоров (е-hr), сообщили в Департаменте государственных доходов по Алматы, передает Kazakhstan Today.

Посредством системы е-hr будет вестись автоматический сбор информациидля государственных баз данных, в том числе для декларирования доходов населения.

Как напомнили в ведомстве, 1 ноября 2018 года на портале "Электронная биржа труда" (enbek.kz) запущен сервис по регистрации электронных трудовых договоров.

Таким образом, МТСЗН РК проводится работа по созданию единого е-хранилища по учету трудовых договоров (е-трудовая книжка).

Электронная трудовая книжка обеспечит работникам защиту от социальных рисков, закрепление обязательств работодателя перед работником, упрощение процесса трудоустройства: (адресной справки, медицинской справки, аттестата, диплома, паспортных данных, резюме, стажа работы), автоматическое формирование личного дела.

Для работодателей будет возможность качественного подбора работников, через доступ к электронному личному делу кандидата (в том числе возможности электронной биржи труда), автоматического уведомления о выявленных нарушениях для их оперативного устранения, а также возможность автоматической отправки статистических отчетов и отказа от бумажных отчетных форм.

Для общества и государства откроется возможность осуществления автоматического мониторинга трудовых отношений, соблюдения нормативных правовых актов в части охраны труда, контроль поступлений налогов в бюджет, отчислений в фонды, оперативное уведомление о сокращении рабочих мест.

В связи с нововведениями, в ДГД по городу Алматы отметили необходимость субъектам частного предпринимательства приступить к работе по регистрации электронных трудовых договоров на портале enbek.kz.

По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в Управление социального благосостояния Алматы по адресу: улицы Кунаева,122, кабинет 101, 102, 115 и 117. (телефон 272-81-69, 385-00-71, 385-01-25)", - сообщили в ведомстве.

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