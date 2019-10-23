Глава Минобороны Казахстана выступил на Пекинском форуме по вопросам безопасности

Пекин. 22 октября. Kazakhstan Today - Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев в ходе рабочего визита в КНР выступил на IX Пекинском форуме по вопросам безопасности "Сяншань", передает Kazakhstan Today.

Нурлан Ермекбаев в своем докладе поделился казахстанским видением системы международного контроля над вооружениями и глобальной безопасности, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Все годы независимости наша страна выстраивала пояс добрососедства и сотрудничества, инициировала создание Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, стала одним из соучредителей ШОС. Полагаем необходимым продолжать работу по интегрированию путей обеспечения безопасности Азии в единое целое. Как отметил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, "сегодня мы видим, к сожалению, "лоскутное одеяло" из различных двусторонних альянсов, региональных и субрегиональных институтов", - сказал глава оборонного ведомства.

Он также подчеркнул важность инициатив Елбасы, обозначенных в манифесте "Мир. XXI век", о запрете размещения вооружений в космосе, в нейтральных водах Мирового океана и Арктике, о запрете использования научных открытий для создания новых видов оружия массового уничтожения.

Региональная и глобальная стабильность во многом будет зависеть от наших согласованных действий. Поэтому необходимо углублять взаимодействие по поиску совместных решений и противодействию негативным тенденциям и угрозам", - заключил Нурлан Ермекбаев.

В пресс-службе также проинформировали, что в ходе рабочего визита в Китай глава Минобороны встретился с министром национальной обороны КНР генерал-полковником Вэй Фенхэ.

Главы оборонных ведомств обсудили направления двустороннего сотрудничества в военной сфере: участие в совместных учениях, подготовку кадров, а также военно-техническое взаимодействие. Министр поблагодарил китайского коллегу за приглашение принять участие в Пекинском форуме", - уточнили в ведомстве.

Кроме этого, министр обороны посетил национальную аэрокосмическую импортно-экспортную корпорацию CATIC и автоматизированный склад для хранения запчастей.

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