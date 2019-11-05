Итоги уборки урожая и экологическую обстановку обсудили в акимате Акмолинской области

Кокшетау. 4 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на аппаратном совещании под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева рассмотрены итоги уборочной кампании и экологическая обстановка в области, передает Kazakhstan Today.

По информации исполняющего обязанности руководителя управления сельского хозяйства Димаша Таласбаева, нынешний полевой сезон для аграриев выдался непростым. В области получен неплохой урожай по всем видам сельскохозяйственных культур. С площади 4,3 млн гектаров получено валового сбора зерна в объеме 5,1 млн тонн, при средней урожайности - 11,7 центнера с гектара. Больше половины поступившего зерна соответствует 3-му классу. Проблем по приемке и сохранности нового урожая не имеется, сообщила пресс-служба главы региона.

Масличные культуры убраны на площади 218 тыс. гектаров, или 85,2% к уборочной площади. Валовой сбор составил 156,7 тыс. тонн при урожайности 7,2 центнера с гектара.

С площади 17,4 и 3,8 тыс. гектаров собрано более 278 и 57 тыс. тонн картофеля и овощей, соответственно.

По итогам обсуждения Ермек Маржикпаев поручил акимам районов и городов совместно с управлением сельского хозяйства обеспечить сохранность зерна урожая 2019 года и сдачу зерна в ресурсы АО "НК "Продкорпорация" для стабилизации цен на хлеб. Уборку масличных культур поручено завершить до 10 ноября.

Руководитель департамента экологии Ануар Нурсеитов доложил, что на сегодня одним из острых проблемных вопросов является узаконение полигонов твердых бытовых отходов. В области 130 свалок и полигонов, из них узаконены только 25. По результатам космического мониторинга выявлено 1576 незаконных свалок.

Аким области по данному вопросу поручил управлению природных ресурсов и регулирования природопользования совместно с акимами районов и городов принять меры по оформлению полигонов твердых бытовых отходов, а также площадок для временного размещения отходов в населенных пунктах сельских округов, где отсутствуют полигоны ТБО.

Кроме этого, управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с акимами районов и городов поручено провести необходимые работы по строительству, содержанию и обслуживанию полигонов ТБО, увеличению пунктов приема вторсырья в регионах области и надлежащему обустройству контейнерных площадок, осуществлению раздельного сбора коммунальных отходов.

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