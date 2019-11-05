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В Акмолинской области сменился начальник департамента полиции

04.11.2019, 17:23 9829
В Акмолинской области сменился начальник департамента полиции
Кокшетау. 4 ноября. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев представил в Кокшетау нового начальника областного департамента полиции, передает Kazakhstan Today. 
 

По согласованию с администрацией президента и акимом области на должность начальника департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Баймурзин Арманбек Хакимбекович", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

 
По информации ведомства, генерал-майор полиции Берик Билялов освобожден от занимаемой должности и продолжит работу в центральном аппарате МВД.
 
Ерлан Тургумбаев сообщил личному составу областной полиции о ходе модернизации органов внутренних дел страны и поставленных президентом страны задачах по борьбе с преступностью, обеспечению спокойствия и безопасности граждан.
 
"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил конкретные задачи перед полицией. Он особо подчеркнул, что полицейская служба непосредственно соприкасается с интересами граждан страны и ее безопасностью. И сегодня работа органов внутренних дел находится под пристальным вниманием всего общества", - подчеркнул глава МВД.
 
Баймурзин, 1974 года рождения, в органах внутренних дел с 1992 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы работал в Комитете криминальной полиции МВД, первым заместителем начальника департамента полиции Жамбылской области. С ноября 2014 года возглавлял департамент криминальной полиции МВД.
 
 

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