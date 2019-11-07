Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Начальником департамента полиции на транспорте стал Онал Бекиев, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента на должность начальника департамента полиции на транспорте назначен полковник полиции Бекиев Онал Ботаевич. Нового начальника департамента полиции представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев", - сообщила пресс-служба ведомства.

Онал Бекиев, 1975 года рождения, служит в органах внутренних дел с 1998 года. Проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.

Работал заместителем начальника департамента кадровой политики МВД. Занимал должности заместителя начальника департаментов полиции Алматинской области и на транспорте.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства