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Начальником департамента полиции на транспорте стал Онал Бекиев

06.11.2019, 09:44 9397
Начальником департамента полиции на транспорте стал Онал Бекиев
Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Начальником департамента полиции на транспорте стал Онал Бекиев, передает Kazakhstan Today.
 

По согласованию с администрацией президента на должность начальника департамента полиции на транспорте назначен полковник полиции Бекиев Онал Ботаевич. Нового начальника департамента полиции представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев", - сообщила пресс-служба ведомства.

 
Онал Бекиев, 1975 года рождения, служит в органах внутренних дел с 1998 года. Проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.
 
Работал заместителем начальника департамента кадровой политики МВД. Занимал должности заместителя начальника департаментов полиции Алматинской области и на транспорте.
 
 

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