В МВД назначен начальник следственного департамента

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел РК назначен начальник следственного департамента, передает Kazakhstan Today.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев представил руководящему составу МВД нового начальника следственного департамента. По согласованию с администрацией президента на эту должность назначен полковник полиции Адилов Санжар Аскенович, сообщила пресс-служба ведомства.

Глава МВД напомнил начальникам служб центрального аппарата министерства о поставленных президентом страны задачах по борьбе с преступностью, обеспечению спокойствия и безопасности граждан.

Именно следственные подразделения должны обеспечить быстрое и полное раскрытие и расследование преступлений, соблюдение конституционных прав граждан, а также принципа неотвратимости наказания", - подчеркнул Тургумбаев.

По данным пресс-службы, Санжар Адилов родился в 1977 году, в органах внутренних дел работает с 1999 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

В разные годы работал в следственных подразделениях правоохранительных органов (внутренних дел и финансовой полиции), следственном департаменте МВД. С 2013 года занимал должности заместителя начальника департаментов полиции Нур-Султана и Алматы.

Напомним, ранее были назначены руководители департаментов полиции Акмолинской Павлодарской областей.

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