Назначен заместитель председателя КУИС

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Назначен заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК, передает Kazakhstan Today.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев представил руководящему составу МВД заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы. По согласованию с администрацией президента на должность заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел назначен полковник юстиции Саламатов Ескали Амангельдинович", - сообщила пресс-служба МВД РК.

Ескали Саламатов, 1971 года рождения, работает в правоохранительных органах с 1994 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

В разные годы работал в подразделениях органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, отделе правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.

Занимал должности заместителя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД, руководителей департаментов АДГСиПК и Антикоррупционной службы.

Как подчеркнул Тургумбаев, совершенствование пенитенциарной системы - одно из направлений Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел.

Обо всех имеющихся проблемах нам известно - это наследие старых колоний, условия содержания осужденных, ресоциализация после освобождения, обеспечение их прав, факты пыток, коррупция и другое. Перед руководством Комитета стоят серьезные задачи, решение которых приблизит уголовно-исполнительную систему к международным стандартам и повысит уровень доверия граждан", - подчеркнул министр внутренних дел на представлении.

Напомним, в октябре приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дархан Канатбеков был освобожден от занимаемой должности . Временное исполнение служебных обязанностей главы КУИС возложено на первого заместителя председателя этого же Комитета Тенизжана Джанибекова.

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