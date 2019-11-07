Аким Карагандинской области обсудил с депутатами маслихата актуальные проблемы региона

Караганда. 6 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек провел встречу с депутатами областного маслихата. В ходе беседы были затронуты актуальные проблемы региона, в том числе обеспечение сельчан питьевой водой, улучшение экологии, решение жилищной проблемы, передает Kazakhstan Today.

Депутаты изучили состояние ЖКХ, автомобильных дорог, экологии и посетили множество социально значимых объектов. На основании предложений наших избирателей сформирован перечень инициатив", - сказал секретарь Карагандинского областного маслихата Серик Утешов.

В свою очередь, аким области поблагодарил депутатов за большую аналитическую работу. В своём выступлении Женис Касымбек рассказал о планах по приоритетным направлениям, сообщили в пресс-службе акима.

По информации акимата, в области до 2022 года будут реконструированы и построены системы водоснабжения и канализации в семи городах и 12 сёлах и посёлках. Только в Жезказгане на решение проблемы с качественной питьевой водой выделят больше 4 млрд тенге. Также на объекты Абайского района планируется направить 3 млрд тенге, еще более 1 млрд тенге получит Сарань.

Кроме того, во всех городах и районах области увеличатся бюджеты на ремонт дорог, продолжил глава региона. В частности, запланирована реконструкция автодорог Новодолинка - Шахан - Молодецкое, Осакаровка - Молодёжный и Каражал - Атасу, а также мостов через реки Сокур и Нура. В 2020 году начнётся ремонт дороги Караганда - Каркаралинск. На участке от Егиндыбулака до Каркаралинска продолжат работы.

В свою очередь, на природоохранные мероприятия планируется направить 1 млрд тенге. В рамках этой работы планируется дополнительно установить датчики для контроля за выбросами в городах с наиболее сложной экологией: Темиртау, Караганде, Балхаше и Жезказгане. На бюджетные средства предлагается профинансировать санацию рек Топар и Шерубай-Нура.

Вместе с тем в области усиленно займутся капитальным ремонтом школ, которым более 30 лет. В следующем году на эти цели планируется затратить больше 3 млрд тенге.

По словам акима области, особое внимание будет уделено укреплению материально-технической базы 11 специальных школ для детей с особыми потребностями. В следующем году выделят средства на ремонт 15 колледжей.

Также, по мнению главы региона, для решения жилищной проблемы необходимо в разы увеличить темпы строительства доступного жилья. В 2020 году по программе "Нурлы жер" планируется обеспечить арендными квартирами 1965 семей.

"Главная наша задача - повысить качество жизни, благополучие жителей нашей области", - резюмировал Женис Касымбек.

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