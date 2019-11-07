Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана стартовал в Омске

Омск. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Омске стартовал Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как отметили организаторы форума, мероприятие призвано укрепить связи между бизнесом и властью двух стран, способствовать появлению новых деловых контактов. В течение двух дней 6-7 ноября в Омске встретятся представители крупных компаний, государственных институтов и властных структур. Они обсудят вопросы интеграции, поделятся опытом решения актуальных вопросов и найдут новые платформы для взаимовыгодного сотрудничества. На мероприятии состоится подписание целого ряда межрегиональных и коммерческих документов. Форум организован Министерством экономического развития России, Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Фондом "Росконгресс".

"У России и Казахстана огромный потенциал сотрудничества. Каждая сторона обладает ценным опытом, в том числе и в области высоких технологий, который можно было бы адаптировать под реалии страны-соседа. И мы готовы к взаимовыгодным совместным проектам. Форум не случайно проходит именно в Омске, у региона уже есть многолетний опыт взаимодействия с компаниями из Казахстана и планы по дальнейшему сотрудничеству. Мы намерены всячески способствовать развитию деловых и культурных связей между компаниями, организациями и гражданами наших государств", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Старт работе Форума был дан на торжественном открытии выставки "Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана", посвященной экспортным возможностям двух стран. Экспозиция включает стенды 42 российских и 17 казахстанских компаний и организаций, представляющих самые последние научные и промышленные разработки. На открытии выставки ее участников приветствовали губернатор Омской области Александр Бурков и вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев. Выставка будет работать в течение двух дней и станет площадкой для встреч и знакомств делегатов обеих стран.

Сегодня дан старт XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, он дан открытием выставки с названием "Высокие технологии" и, действительно, здесь мы видим все самое передовое в сфере промышленности, аграрного сектора, а также в системе государственного и муниципального управления. Для нас сегодня важна кооперация с предприятиями Казахстана, потому что экономические и производственные связи были исторически выстроены. На мой взгляд, нам необходимо идти дальше и то, что мы сегодня увидели на выставке, подтверждает, что наши предприятия активно развиваются и готовы к дальнейшему наращиванию приграничного сотрудничества", - отметил Александр Бурков.

В рамках деловой программы Форума состоятся панельные сессии по самым актуальным темам развития и взаимодействия бизнеса России и Казахстана. На повестке дня такие вопросы, как перспективы приграничного сотрудничества, развитие торговли, цифровая трансформация бизнеса, экономическая кооперация в сфере промышленности и технологий, женское предпринимательство, развитие несырьевого экспорта между Россией и Казахстаном. На сессиях выступят представители крупного бизнеса и общественных организаций, профильных министерств из России и Казахстана. Важным мероприятием программы станет заседание Российско-Казахстанского делового совета "Современные аспекты экономической кооперации".

Также в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран 6 ноября в городе Омск Российской Федерации начал свою работу I Форум молодежных лидеров России и Казахстана.

На официальном открытии форума казахстанскую сторону представил председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Мадияр Кожахмет.

Наша молодежь близка друг другу в ментальном, культурном и языковом отношениях. Важно, чтобы будущие поколения сохраняли и укрепляли добрые традиции дружбы и союзничества, которыми дорожат народы России и Казахстана", - отметил председатель Комитета.

Мадияр Кожахмет подчеркнул, что основной задачей в сфере молодежной политики является создание условий для развития потенциала молодежи. При этом целью государства является охватить широкие слои молодежи, показать перспективы, создать "социальные лифты". Для этого в Казахстане разработаны и действуют закон "О государственной молодежной политике" и Концепция государственной молодежной политики до 2020 года. На системной основе реализуются программные документы и проекты.

Необходимо отметить, что в работе форума принимают участие более 100 человек. Это представители государственных органов и неправительственных организаций, волонтеры, преподаватели и студенты вузов двух стран, а также журналисты и блогеры.

В программе форума запланирована встреча молодых дипломатов двух стран и рабочее совещание руководителей региональных органов исполнительной власти России и Казахстана, ответственных за реализацию молодежной политики.

По итогам форума планируется подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве между молодежными общественными организациями России и Казахстана.

Цель мероприятия - расширение форматов диалога молодежи России и Казахстана, содействие в разработке и реализации двусторонних практико-ориентированных проектов по широкому спектру направлений сотрудничества, включая добровольчество, профессиональные и общественные коммуникации, сообщили в пресс-службе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

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