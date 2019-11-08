В Акмолинской области создаются максимально комфортные условия для сельчан

Кокшетау. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области создаются максимально комфортные условия проживания в сельской местности, передает Kazakhstan Today.

В ракурсе особого внимания местных властей находятся процессы модернизации социальной и транспортной инфраструктуры пригородной зоны и окраин столицы. Близость к самому главному городу страны однозначно стимулирует развитие строительства, предпринимательства, переработку сельхозсырья, расширение сети образовательных учреждений и многое другое, сообщили в управлении внутренней политики региона.

Рост численности населения в пристоличных районах, вызванный интенсивным индивидуальным жилищным строительством, способствовал увеличению потребления электроэнергии, воды, тепла и, соответственно, вызвал острую необходимость в строительстве новых линий электропередачи, водопровода и сетей теплоснабжения.

В самих селах вопросы жизнеобеспечения (свет, вода, дороги, социальная инфраструктура) решаются поэтапно в рамках утвержденного Комплексного плана. Благодаря поддержке государства в 13 селах проложено более 400 километров новых линий электропередач, в 22 селах построено около 600 километров водопроводных сетей. В 14 селах проведены поисково-разведочные работы запасов подземных вод.

Акцент делается также на улучшении качества дорог в пристоличных населенных пунктах. На сегодня в 25 селах проведен капитальный ремонт 150 километров внутрипоселковых дорог. В крупном селе Косшы в этом году построено 13,7 километра, отремонтировано 14,4 километра дорог.

Внутренние миграционные процессы приводят к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру, прежде всего на медицину и образование. В целях решения проблемы трехсменного обучения в том же Косшы ведется строительство школы на 1200 мест, в предстоящие два года планируется строительство еще двух школ на 2400 мест. Строятся поликлиника на 100 посещений в смену (700 млн тенге), 45-квартирный жилой дом.

В целях дальнейшего развития пригорода разрабатывается проектная документация, реализация проектов продолжается.

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