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В Акмолинской области создаются максимально комфортные условия для сельчан

07.11.2019, 12:06 9181
В Акмолинской области создаются максимально комфортные условия для сельчан
Кокшетау. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области создаются максимально комфортные условия проживания в сельской местности, передает Kazakhstan Today.
 
В ракурсе особого внимания местных властей находятся процессы модернизации социальной и транспортной инфраструктуры пригородной зоны и окраин столицы. Близость к самому главному городу страны однозначно стимулирует развитие строительства, предпринимательства, переработку сельхозсырья, расширение сети образовательных учреждений и многое другое, сообщили в управлении внутренней политики региона.
 
Рост численности населения в пристоличных районах, вызванный интенсивным индивидуальным жилищным строительством, способствовал увеличению потребления электроэнергии, воды, тепла и, соответственно, вызвал острую необходимость в строительстве новых линий электропередачи, водопровода и сетей теплоснабжения. 
 
В самих селах вопросы жизнеобеспечения (свет, вода, дороги, социальная инфраструктура) решаются поэтапно в рамках утвержденного Комплексного плана. Благодаря поддержке государства в 13 селах проложено более 400 километров новых линий электропередач, в 22 селах построено около 600 километров водопроводных сетей. В 14 селах проведены поисково-разведочные работы запасов подземных вод. 
 
Акцент делается также на улучшении качества дорог в пристоличных населенных пунктах. На сегодня в 25 селах проведен капитальный ремонт 150 километров внутрипоселковых дорог. В крупном селе Косшы в этом году построено 13,7 километра, отремонтировано 14,4 километра дорог. 
 
Внутренние миграционные процессы приводят к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру, прежде всего на медицину и образование. В целях решения проблемы трехсменного обучения в том же Косшы ведется строительство школы на 1200 мест, в предстоящие два года планируется строительство еще двух школ на 2400 мест. Строятся поликлиника на 100 посещений в смену (700 млн тенге), 45-квартирный жилой дом. 
 
В целях дальнейшего развития пригорода разрабатывается проектная документация, реализация проектов продолжается.
 

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