Глава Антикоррупционной службы посетил ряд алматинских вузов

Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - В рамках антикоррупционного форума председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев посетил ряд высших учебных заведений в городе Алматы, передает Kazakhstan Today.

Cегодня КазНУ как ведущий университет страны целенаправленно работает над реализацией важной государственной задачи, поставленной Первым Президентом страны - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым - войти в топ-200 лучших вузов мира, сообщила пресс-служба Агентства.

Руководство вуза презентовало проект "Университет 4.0". Трансформация КазНУ в исследовательский университет мирового класса сегодня происходит в рамках концепции "Университет 4.0", разработанной и внедряемой КазНУ на основе инновационной платформы al-Farabi University Smart City. "Университет 4.0" базируется на симбиозе высокотехнологической и духовно-нравственной платформ и нацелен на воспитание нового поколения высококлассных специалистов как граждан страны и мира.

Также состоялось открытие школы добропорядочности. Основная цель школы - формирование антикоррупционной модели поведения в молодежной среде и подготовка молодых представителей антикоррупционного движения новой формации.

После КазНУ Шпекбаев посетил Университет НАРХОЗ и ознакомился с его деятельностью по вопросам организации антикоррупционной работы среди студентов и преподавателей.

В ходе встречи была презентованы новые подходы в обучении первокурсников в Университете НАРХОЗ. Новая методология, основанная на интерактивных техниках работы и индивидуальном подходе к каждому студенту, позволяет сводить к минимуму или избегать проблем с плагиатом и выполнением на заказ студенческих письменных работ.

Ежегодно я с высоких трибун заявляю, что Университет НАРХОЗ - это тот университет, где нет и "запаха" коррупции, менеджмент и преподаватели университета подходят к работе по-новому, ориентируясь в первую очередь на качество обучения и прозрачность процедур", - отметил, подводя итог, глава Агентства.

Третьим пунктом посещения стал Университет AlmaU, где состоялась встреча по вопросу формирования у студентов принципов служения обществу и добропорядочности.

Как отметил глава антикоррупционного ведомства, сегодня на базе 2,5 тысячи учебных заведений страны организована работа школ добропорядочности, которые стали центрами молодежных инициатив.

В качестве показательных примеров он назвал КазНУ и НАРХОЗ.

Отрадно видеть вовлечение креативной молодежи. Подрастающее поколение выражает свою приверженность принципам добропорядочности посредством проведения разноформатных мероприятий и благотворительных акций, разработки видеороликов и мультфильмов", - сказал Шпекбаев.

Как отметили в ведомстве, искоренение коррупции возможно только при наличии атмосферы доверия в обществе и широкого вовлечения всех неравнодушных граждан в антикоррупционное движение.

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