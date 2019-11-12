В связи с отключением электроэнергии в столице Токаев поручил провести расследование и выявить виновных

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В связи с отключением электроэнергии в столице глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование и выявить виновных, передает Kazakhstan Today.

"В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром. Необходимо провести тщательное расследование, выявить виновных, при необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Он отметил, что президент потребовал от правительства и акимата Нур-Султана принять незамедлительные меры по недопущению подобной ситуации в будущем.

10 ноября на подстанции "Левобережная" произошло возгорание, из-за чего часть зданий в городе осталась без электричества.

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