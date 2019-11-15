За многими директорами школ в столице стоят "непростые" люди – Байбек (ВИДЕО)

Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - В ходе обсуждения законопроекта "О статусе педагога" на заседании Правового совета "Nur Otan" первый зампред партии Бауыржан Байбек высказался о директорах школ в столице, за которыми стоят "непростые" люди, передает Kazakhstan Today.

"Буквально недавно мы вместе с акимом столицы посетили школу-лицей №54, переданную 2 года назад в частное управление. Так вот, вместо кабинета директора они сделали учительскую. В первый месяц учителя даже боялись заходить туда. Сделали там место, где можно пить чай, поставили принтеры и др. Кабинет же директора перенесли на первый этаж возле входа, сделали прозрачным. Мы с Алтаем Кульгиновым договорились на первом этапе призвать директоров государственных школ добровольно присоединиться к подобной инициативе. Кто поддержит, значит готов к изменениям. Не секрет, что многие директора школ сами же сопротивляются, не хотят ничего менять. Особенно в столице, где за многими стоят непростые люди. Тут просто так убрать директора школы сложно. Если каждый директор будет заниматься коллективом, помогать, защищать учителей, подходить к ним по-человечески, от этого выиграют все. Особый статус для наших учителей — это вопрос будущего страны, конкурентоспособности нашей нации", - отметил Бауыржан Байбек.





Стоит отметить, что в ходе заседания Правового совета партии "Nur Otan" было озвучено, что в действующей редакции нового законопроекта "О статусе педагога" предполагается выделение 5,2 триллиона тенге в течении ближайших 5 лет. Эта сумма включает повышение заработной платы, доплаты за педагогическое мастерство и классное руководство, увеличение трудового отпуска и другие поощрения. Как отметил первый зампред партии "Nur Otan", все это результат последовательной политики Елбасы и президента.

Также стало известно, что по итогам обсуждения законопроекта в мажилисе депутатами фракции "Nur Otan" и рабочей группой внесены дополнительные предложения. Среди них снижение учебной нагрузки до 16 часов, предоставление приоритетного права на выделение земельных участков для ИЖС на селе, внедрение единовременной выплаты в размере 2000-кратного МРП обладателям звания "Казакстаннын енбек сінірген устазы" и 3 окладов учителям за подготовку призеров Президентской олимпиады, республиканских и международных соревнований.

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