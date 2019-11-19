Правительство рассмотрело ход реализации программы "Нурлы жер"

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрен ход реализации Государственной программы жилищного строительства "Нурлы жер" и проект на 2020-2025 годы, передает Kazakhstan Today.

За время реализации Госпрограммы с 2017 года в сферу жилищного строительства инвестировано свыше 3,3 трлн тенге, из которых 85% – деньги частных инвесторов. Построено около 33,5 млн квадратных метров, что позволило обеспечить жильем порядка 300 тыс. семей.

Впервые в Программе были реализованы такие новые механизмы как строительство арендного жилья для многодетных семей и работающей молодежи, льготная ипотека для малообеспеченных семей, субсидирование частных застройщиков.

Регионами-лидерами в текущем году по строительству жилья стали Кызылординская, Актюбинская, Туркестанская области, отстающими и имеющими проблемы с освоением выделенных средств - Павлодарская, Атырауская, Мангистауская области и город Нур-Султан.

Первый Президент РК - Елбасы Н. Назарбаев подчеркнул важность реализации программы "Нурлы жер", которая придает мощный импульс жилищному строительству", - сказал А. Мамин.

Премьер-министр поручил обеспечить выполнение планового показателя на текущий год - сдачу 13 млн квадратных метров жилья.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе и послании народу Казахстана указал на необходимость объединения имеющихся жилищных программ в рамках единой жилищной политики и поручил разработать Государственную программу "Нурлы жер" до 2025 года", - сказал А. Мамин.

В новую Госпрограмму жилищно-коммунального развития "Нурлы жер" интегрированы вопросы тепло-, водоснабжения и водоотведения, модернизации коммунального сектора, ремонта домов из государственных программ инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2015–2019 годы и развития регионов до 2020 года.

Премьер-министр отметил, что новая Госпрограмма "Нурлы жер" позволит каждому казахстанцу решать жилищный вопрос в зависимости от своего уровня дохода.

Наряду с решением жилищных проблем, проектом предусматривается обеспечение населения качественной питьевой водой, модернизация инфраструктуры ЖКХ, ремонт жилищного фонда.

А. Мамин поручил обеспечить принятие проекта госпрограммы до конца текущего года.

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