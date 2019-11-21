Прокуратура Алматы предупреждает об ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков

Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - Прокуратура города Алматы предупреждает об ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков, передает Kazakhstan Today.

"В социальных сетях обсуждается размещение рекламных билбордов с пропагандой наркотических средств фирмы "UNION-CHALLENGE" в разных регионах страны. Согласно требованиям законодательства по противодействию незаконному обороту наркотических средств, пропаганда и реклама наркотических средств запрещается. В этой связи Алматинская компания, разместившая указанную рекламу, привлечена к административной ответственности по статье 423 КоАП РК, произведен демонтаж билборда", - сообщили в городской прокуратуре.

Прокуратура города Алматы предупреждает, что подобные нарушения будут пресекаться с принятием жестких мер в отношении виновных, вплоть до лишения лицензии.

В целом вопросы борьбы с наркобизнесом 19 ноября обсуждены на заседании Координационного совета правоохранительных органов.

Из незаконного оборота изъято более 320 килограммов наркотиков и заблокировано свыше 200 интернет-сайтов по продаже наркотиков. Прокуратурой предложено усилить работу, особенно по выявлению организованных преступных групп, распространяющих наркотики, в том числе через интернет-ресурсы, и каналов их поставки", - отметили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства