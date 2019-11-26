Система Orphus

Токаев обсудил с Худайбергеновым предложение о модернизации пенсионной системы

25.11.2019, 18:09 11854
Токаев обсудил с Худайбергеновым предложение о модернизации пенсионной системы
Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял экономиста Олжаса Худайбергенова, передает Kazakhstan Today.
 

В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического планирования, эффективности проработки программных документов, сокращения бюрократических процедур в государственных органах, а также модернизации накопительной пенсионной системы Казахстана", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Также отмечается, что Касым-Жомарт Токаев предложил более детально проработать предложения по актуальным проблемам экономического развития страны.
 
Ранее Олжас Худайбергенов озвучил предложение по модернизации казахстанской пенсионной системы по примеру Сингапура.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая