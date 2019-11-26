Токаев обсудил с Худайбергеновым предложение о модернизации пенсионной системы

В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического планирования, эффективности проработки программных документов, сокращения бюрократических процедур в государственных органах, а также модернизации накопительной пенсионной системы Казахстана", - сообщила пресс-служба Акорды.
Также отмечается, что Касым-Жомарт Токаев предложил более детально проработать предложения по актуальным проблемам экономического развития страны.
Ранее Олжас Худайбергенов озвучил предложение по модернизации казахстанской пенсионной системы по примеру Сингапура.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства