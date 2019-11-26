Токаев обсудил с Худайбергеновым предложение о модернизации пенсионной системы

Договор регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между Казахстаном и Украиной для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. В документе предусмотрены основания как для экстрадиции, так и для отказа в ней.