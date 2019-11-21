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Эксперты предлагают модернизировать казахстанскую пенсионную систему по примеру Сингапура

20.11.2019, 11:45 11071
Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Эксперты предлагают модернизировать казахстанскую пенсионную систему, позволив вкладчикам направлять накопления на покупку жилье, получение образования и другие цели, передает Kazakhstan Today.
 

Недавно был опубликован рейтинг лучших пенсионных систем. И если взять десятку лучших стран, их пенсионные системы предполагают при переносе (к нам) рост налоговой нагрузки в 2-2,5 раза. Естественно, мы себе этого позволить не можем. И только сингапурская модель позволяет сохранить налоговую нагрузку и даже ее немного снизить", - сообщил старший партнер Центра стратегических разработок Олжас Худайбергенов на втором Форуме стратегических инициатив, пишет Kazpravda.kz.

 
При этом он отметил, что только в Сингапуре пенсионная система тесно связана с жилищной системой, и она позволяет решить сразу несколько вопросов.
 

Это и вопросы обеспеченности жильем населения, и экономический рост, и занятость населения, сразу все вопросы решаются вкупе. При этом надо упомянуть, что Сингапур является номером один в мире по конкурентоспособности и единственной страной в мире, у которой нет внешнего долга", - продолжил спикер.

 
Худайбергенов добавил, что такой опыт можно реализовать и в Казахстане. Однако потребуется некоторая адаптация, так как институциональная часть у нас немного отличается.
 

В Сингапуре, скажем так, есть свой ЕНПФ, который выполняет функции, как у нас ЕНПФ, ГФСС, ГЦВП. У них это одна структура. Поэтому, возможно, потребуется у нас что-то поменять. Также у нас это вызовет изменения в налоговой системе. В Сингапуре есть два вида взносов - это индивидуальный подоходный налог и пенсионный взнос, других видов налогов нет. И общая налоговая нагрузка на фонд оплаты труда на 10-20% ниже, чем у нас. Там система сделана так, что человек может распоряжаться своими накоплениями - на жилье, образование, медицину. И, естественно, тогда он уже не относится к пенсионному взносу как к налогу", - сказал эксперт.

 
По словам Худайбегенова, для внедрения этой системы в Казахстане потребуется два года.
 

Сейчас наши предложения - это предложения экспертного сектора. Я надеюсь, что президент рассмотрит этот вариант и примет решение. С точки зрения подготовки, это потребует год, максимум два. Пока запустится новый вариант пенсионной системы, можно начать жилищную реформу и через два года запускать с адаптацией под Казахстан. 10% на жилищный счет. Да, это примерные расчеты, на самом деле в Сингапуре ставки меняются в зависимости от возраста человека. Чем человек старее, тем меньше ставка. Это несет побочный эффект, что работодателю становится выгодным держать человека, если он стареет. Их модель блестяще отражает все потребности и возможности человека", - заключил он.

 
Как сообщалось ранее, казахстанцы имеющие свыше 8 млн тенге пенсионных накоплений, смогут распоряжаться частью активов при выборе управляющей компании.
 

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