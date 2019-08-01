Имеющие свыше 8 млн тенге пенсионных накоплений смогут распоряжаться частью активов при выборе управляющей компании

Алматы. 31 июля. Kazakhstan Today - На портале "Открытые НПА" опубликована концепция проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения и финансового рынка", передает Kazakhstan Today.

Проект закона разработан во исполнение поручений президента РК по передаче пенсионных активов под управление частных казахстанских или иностранных компаний и обеспечения повышения эффективности управления пенсионными активами.

Напомним, полномочия доверительного управляющего пенсионными активами и банка-кастодиана АО "Единый накопительный пенсионный фонд", а также органа, ответственного за регулирование, контроль и надзор деятельности ЕНПФ возложены на Нацбанк.

Национальным банком предлагается предоставить вкладчикам право переводить в компании по управлению пенсионными активами (КУПА) часть пенсионных накоплений, превышающих порог "достаточности", а оставшиеся накопления сохраняются в ЕНПФ под управлением Национального банка, то есть накопительная часть пенсионной системы в целом сохраняется.

"В качестве порога "достаточности" рассматривается размер пенсионных накоплений, необходимый для заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией об осуществлении страховых выплат пожизненно с размером месячной страховой выплаты не ниже размера минимальной пенсии, по достижении пенсионного возраста (устанавливается на каждый год, на 2019 год для женщин - свыше 10,1 млн тенге, для мужчин - свыше 8,2 млн тенге)", - сообщается в документе.

Вкладчики, со "сверхдостаточными" пенсионными накоплениями, имея необходимый уровень финансовой грамотности, смогут целесообразно распоряжаться превышающей уровень "достаточности" частью пенсионных накоплений при выборе КУПА.

По мнению авторов концепции, такой подход позволит вкладчикам, имеющим "сверхдостаточные" пенсионные накопления, реализовать свое право на выбор наиболее эффективных инвестиционных стратегий, сформировать институциональную конкурентную среду на рынке услуг управляющих пенсионными активами.

Планируется, что доходность пенсионных активов под управлением КУПА будет превышать текущую доходность пенсионных активов ЕНПФ за счет более агрессивной инвестиционной политики.

При достижении вкладчиком пенсионного возраста его пенсионные накопления с учетом накопленного инвестиционного дохода будут возвращаться в ЕНПФ под управление Национального банка (на данные пенсионные накопления не распространяется гарантия государства с учетом инфляции). Таким образом, предполагается, что при наступлении пенсионного возраста у вкладчиков будет аккумулироваться больше пенсионных накоплений, что, в свою очередь, положительно влияет на размер соответствующих пенсионных выплат", - отмечается в документе.

В свою очередь, в отношении КУПА будут предъявляться определенные требования со стороны уполномоченного государственного органа.

Деятельность КУПА будет лицензируемой и полностью регулироваться со стороны уполномоченного государственного органа с учетом специфики управления пенсионными активами.

Данная концепция находится на публичном обсуждении.

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