Признаки ценового сговора производителей мяса и хлеба выявили в Казахстане

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Комитет по защите и развитию конкуренции МНЭ РК выявил признаки сговора на рынке продовольственных товаров, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день на стадии исполнения у субъектов рынка социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) находится 110 уведомлений о наличии признаков сговора: по хлебу, мясу и иным товарам СЗПТ", - сообщили в ведомстве.

В частности, на товарном рынке мяса уведомления вынесены в отношении 17 оптовых поставщиков: Нур-Султан - 5, Жамбылская область - 3, Алматы - 1, Шымкент - 8.

На товарном рынке хлеба уведомления вынесены в отношении - 63 субъектов рынка. Актюбинская область - 4, Акмолинская область - 7, Атырауская область - 8, Павлодарская область - 20, Жамбылская область - 14, Карагандинская область - 3, Западно-Казахстанская область - 5, Алматинская область - 1. Из них - 45 исполнено.

Из общего числа уведомлений 73 уже добровольно исполнены путем отмены повышения цен. В связи с неисполнением уведомления назначено 5 расследований в отношении производителей хлеба и мяса кур.

Внесено 7 предостережений должностным лицам государственных органов и субъектов рынка в связи с публичным заявлением о повышении цен.

Кроме этого, 21 ноября текущего года антимонопольным органом дополнительно вынесено 80 уведомлений крупнейшим торговым сетям, таким как: "Рамстор", "Астыкжан", "Кенмарт", "Small", "Magnum Caskery", "Metro Caskery", 25 оптовым поставщикам и 67 производителям продуктов по всей стране.

Итого на текущий момент 183 уведомления. Работа в данном направлении будет продолжена. В случае неисполнения данных уведомлений в 10-дневный срок в отношении данных субъектов рынка будут инициированы расследования. Отмечаем, что при установлении фактов сговора участники рынка будут привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере от 1 до 5% от дохода, полученного в результате сговора", - заключили в комитете.

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