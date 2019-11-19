Премьер-министр РК поручил наказать ряд чиновников за удорожание продуктов

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК поручил наказать ряд вице-министров и заместителей акимов областей за рост цен на продукты, передает Kazakhstan Today.

По поручению главы правительства вице-министры сельского хозяйства, национальной экономики, торговли и интеграции, заместители акимов городов Шымкента и Алматы, Кызылординской, Туркестанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Жамбылской областей, отвечающие за контроль над ценами на продовольственные товары, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, пишет primeminister.kz .

Вопрос роста цен на продукты питания рассмотрели сегодня на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина.

14 ноября в ходе совещания по вопросам развития Акмолинской области глава государства заострил внимание на необоснованном росте цен на продукты питания и отсутствие в этом вопросе должного контроля и координации со стороны соответствующих центральных и местных госорганов", - сказал Мамин.

Он отметил, что с начала года пороговые значения цен на социально значимые продовольственные товары выросли более чем на 15% во всех регионах. Наибольший рост цен наблюдается по крупе гречневой (+62,9%), рису (+32,3%), муке (+27,8%).

В разрезе регионов наиболее высокий рост цен зафиксирован в Шымкенте и Кызылорде, Туркестане, Алматы, Кокшетау, Петропавловске, Актобе и Таразе.

Это говорит о том, что в этом вопросе допущены серьезные упущения акиматами регионов и министерствами сельского хозяйства, национальной экономики, торговли и интеграции", - сказал премьер-министр.

Он поручил создать рабочую группу, которая в течение недели должна выработать конкретный пакет краткосрочных и среднесрочных мер по стабилизации цен на социально значимые товары.

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