Токаев: акимы фактически самоустранились от работы по сдерживанию цен

Кокшетау. 14 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании в Кокшетау раскритиковал работу по сдерживанию цен на продовольствие, передает Kazakhstan Today.

В Кокшетау, столице одного из главных зерновых регионов, рост цен на муку был максимальным - почти 47%! Тем самым все наши меры по повышению реальных доходов населения сводятся на нет. Это говорит об отсутствии должного контроля за ценообразованием", - цитирует президента пресс-служба Акорды в Twitter .

По оценке главы государства, министерства ограничиваются лишь тем, что констатируют факты роста цен, указывая, как обычно, на волатильность курса валют, сезонный характер сельхозпроизводства и тому подобное. При этом отсутствует координация между Минэкономики, МСХ и Министерством торговли и интеграции.

Акимы, в свою очередь, фактически самоустранились от этой работы. Стабфонды практически не оказывают стабилизационного воздействия на рынок продовольственных товаров. Пороговые значения цен не контролируются. Мое поручение не выполнено", - заявил Токаев.

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