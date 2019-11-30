"Тревожные кнопки" планируют установить во всех школах Акмолинской области

Кокшетау. 29 ноября. Kazakhstan Today - Необходимость "тревожной кнопки" в каждой школе обсудили на ведомственном совещании в департаменте полиции Акмолинской области с участием представителя управления образования региона, передает Kazakhstan Today.

Участниками совещания была озвучена необходимость оборудования каждой школы области кнопками экстренного вызова полиции - "тревожной кнопкой", проведения анонимного анкетирования во всех общеобразовательных учреждениях области для выявления фактов противоправных действий среди учащихся, вопросы штатного обеспечения департамента инспекторами ювенальной полиции", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кроме этого, озвучена необходимость подключения системы видеонаблюдения и сигнализации общеобразовательных учреждений к участковым пунктам полиции.

Ведомством ведется планомерная работа по анализу обеспечения безопасности во всех школах Кокшетау и области. В частности, 26 и 28 ноября глава полицейского ведомства генерал-майор Арманбек Баймурзин проинспектировал ряд общеобразовательных учреждений областного центра, в числе которых школа-гимназия № 2, школа-гимназия № 5, средняя школа № 6 Кокшетау, в каждой из которой обучается более 2000 детей.

Начальник департамента детально ознакомился с работой учебных заведений: посетил кабинеты преподавательского состава и учебные классы. Во время рабочей встречи Арманбек Баймурзин обсудил с директорами школ вопросы обеспечения безопасности учащихся, лично проверил оснащенность видеокамерами, побеседовал с работниками школы, осуществляющими пропускной режим.

С директорами школ был обсужден проект внедрения карточного пропускного режима. Удобство оборудования данной проходной системы заключается в том, что при входе и выходе учащегося учебного заведения на сотовый телефон родителей приходит сообщение.

По итогам посещения учебных заведений руководителем департамента были даны конкретные поручения начальнику управления полиции Кокшетау и управления местной полицейской службы. Пересмотрены маршруты патрулирования пеших нарядов полиции и комплексных сил: они максимально приближены к школам. При этом территория, прилегающая к учебным заведениям, также находится под контролем полиции.

В ведомстве подчеркнули, что работа по обеспечению безопасности школьников проводится на всей территории Акмолинской области.

К примеру, в Щучинске начальник районного отдела полиции провел совещание с директорами 46 средних школ и 4 колледжей Бурабайского района. На совещании рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступности, детского дорожно-транспортного травматизма и пресечения преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних. Кроме этого, в течение нескольких дней полицейские региона проверили несколько средних учебных заведений на предмет проникновения посторонних лиц в здание и на территорию. Итоги данных проверок и действия лиц, отвечающих за безопасность школьников и пропускной режим, также обсудили в рамках рабочей встречи.

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