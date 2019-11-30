У Казахстана огромные потенциальные возможности в сфере туризма

Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - Председатель совета директоров Human Development Group Бруно Марторано, знающий о нашей стране не понаслышке, высказал свое мнение о туристском потенциале Казахстана в рамках круглого стола на Almaty Investment Forum 2019, передает Kazakhstan Today.

Я жил в Алматы 8-9 лет назад, конечно, город сильно изменился. Но негативная сторона в том, что я, будучи альпинистом, не увидел разработки, которая ожидалась, для экотуристов, чтобы они наслаждались красотой гор, нет объектов, которые привлекали бы туристов. У вас есть альпийские горы, джайляу, камни и снег - красота необыкновенная! И такие альпинисты, как я, всегда ищут новые места, новые приключения. Первый раз, когда я приехал сюда, то подумал, что здесь много пространства для экотуристов. Экотуризм - это также развитие местного населения, обучение гидов, стимулирование местных хостелов, как привлекать и встречать иностранного туриста, который говорит на совершенно незнакомом им языке", - сказал он.

Также Бруно Марторано отметил о важности охраны окружающей среды, потому что "экотурист хочет прийти в свежее, естественное место на лоне природы".

"Активным туристам, как я, важно и насладиться местной культурой, национальной кухней, мы не приезжаем, чтобы покушать у вас "Макдональдс". Ваша страна богата своей культурой, историей, традициями, что является дополнительным привлекательным аспектом для любого экотуриста. Масса мест на Земле привлекательных, которые рекламировали, но они потеряли свою аутентичность, подлинность. Для нас это начало пути, потому что Казахстан имеет огромные потенциальные возможности! Важно посмотреть не только снаружи, но и внешне - на основные моменты рекламы и промоушена Казахстана, чтобы рекламировать его как центр экстремального туризма, может быть, устроить конкурсы, соревнования для экстремальных туристов, показать заповедные места, необычные тропы, чтобы туристы приехали в Казахстан и попробовали себя в этой области. Необходимо также налаживать инфраструктуру - вот куда нужно инвестировать деньги", - сказал председатель Совета директоров Human Development Group.

Как отметил в своем выступлении заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов, туризм станет одним из серьезных трендов, большим вкладом в развитие нашей экономики. "В мае этого года правительство приняло большую государственную программу развития туризма в Казахстане до 2025 года. Все меры, которые принимаются сегодня правительством, национальными компаниями, точно следуют указанному перечню мер. Я отмечу одну из главных побед - это Open Sky. Сейчас разрабатываются маршруты Комитетом гражданской авиации, иностранными и национальными авиаперевозчиками, компанией "Казахтуризм", и я уверен, что скоро мы увидим доступные перелеты из зарубежья в наши города, в том числе Алматы", - сказал замакима.

Второе направление, которое я хочу отметить, - это полный уход от регистрации иностранцев в Казахстане для их комфортного пребывания в стране. Третье направление - увеличение количества стран, которые имеют безвизовый режим с Казахстаном. До сегодняшнего дня их было 67, далее были добавлены еще 12 стран, и сейчас Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы и далее увеличить этот список, что, естественно, повлияет на развитие туризма в нашей стране. Также у нас действует 72-часовой безвизовый режим для таких больших стран, как Китай и Индия, мы совместно с правительством работаем над тем, чтобы эта мера была продлена в следующем году и чтобы количество часов было увеличено до 120", - напомнил Ерлан Кожагапанов.

Он сообщил о системе Tax Free. "Не могу не отметить также такую меру, как Tax Free, которую мы в пилотном режиме исследовали и с 17 ноября мы вводим этот институт, когда туристы, въезжающие в нашу страну, могут сэкономить на покупках товаров люксовой группы до 12% за штуку. Притом что цены у нас и так достаточно конкурентные по сравнению с Москвой, Дубаем и даже с Парижем и Миланом. С введением этой меры мы ожидаем активный приток туристов из зарубежья, в первую очередь, Китая и Индии. Как известно, в Китае любят шопинг и для этого могут приезжать в нашу страну. Мы понимаем, что этого недостаточно, нужна "мягкая" инфраструктура, пункты пропуска, адекватные действия наших контролирующих органов, в первую очередь, пограничников и таможенников, нужна активная работа в аэропортах, я имею в виду навязчивую работу наших таксистов, порой не слаженную работу общественного транспорта - во всех этих направлениях мы будем активизировать нашу работу, чтобы сделать туризм ключевой частью нашей экономики со вкладом к 2050 году до 6%. Все возможности для этого есть", - отметил Кожагапанов.

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