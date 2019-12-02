Жители Карагандинской области в День Первого Президента празднуют новоселье

Караганда. 1 декабря. Kazakhstan Today - В Карагандинской области День Первого Президента Республики Казахстан для некоторых семей стал двойным праздником. Долгожданные квартиры получили сельчане и горожане, передает Kazakhstan Today.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек 1 декабря приехал в Темиртау, на трудовую родину Елбасы. Глава региона поздравил с праздником жителей города металлургов и вручил ключи от квартир в новой многоэтажке в 9-м микрорайоне. В этом доме арендное жильё получили 50 семей из социально защищаемых категорий, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Как отметили в акимате, всего этом году в Темиртау сданы 95 квартир. В следующем будут построены ещё три таких дома на 150 квартир.

День Первого Президента стал для ваших семей и днём новоселья. За годы независимости создано более 10 государственных программ, направленных на обеспечение жильём. Среди них - "Нурлы жер", 7-20-25, "Бакытты отбасы", "Доступное жильё 2020" и другие. Елбасы всегда уделял и продолжает уделять особое внимание развитию Темиртау. По поручению Первого Президента в городе строятся новый физкультурно-оздоровительный комплекс и больница", - сказал Женис Касымбек.

Глава региона пожелал новосёлам, чтобы ключи стали символом новой жизни, благополучия и счастья.

Мы 10 лет стояли в очереди на жильё. И вот сегодня сбылась наша мечта - мы получили квартиру. До этого всей семьёй жили у тёти. 2019 год стал для нашей семьи благополучным. От всей нашей семьи хочу выразить огромную благодарность и поздравить всех с праздником", - говорит Арман Карынсау.

С 2011 года мы стояли в очереди. Приходилось снимать квартиры, переезжать с места на место. Но теперь у нас есть свой дом, у детей будет своя комната. Я очень счастлива!" - радуется многодетная мама Ольга Саламатова.

Салтанат Казыбаева - сирота. Сегодня она тоже получила ключи от собственной квартиры.

Спасибо огромное. Я 5 лет ждала этого момента, и вот моя мечта сбылась. Желаю всем испытать такую радость", - говорит Салтанат.

В канун Дня Первого Президента ключи от квартир также вручили в четырёх сельских районах: Бухаржырауском, Актогайском, Абайском и Шетском, а также в Жезказгане, Сатпаеве и Приозёрске. В области открылись и новые социальные объекты. В Шахтинске построили детский сад. В Караганде заработал ещё один медицинский центр в шаговой доступности.

На сцене Дома культуры Темиртау сегодня также состоялся большой праздничный концерт, посвящённый Дню Первого Президента. Для зрителей выступили звёзды казахстанской эстрады и артисты карагандинского Концертного объединения имени Кали Байжанова. Ну, а главным гостем стал певец Ержан Максим.

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