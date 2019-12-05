Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел ряд встреч, передает Kazakhstan Today.

"Нурсултан Назарбаев принял руководителя крестьянского хозяйства "Шаушен" Сайрамбая Доненбаева и председателя Совета директоров ТОО "Алматыкітап баспасы" Элеонору Баталову", - сообщила пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы.

Во время беседы с С. Доненбаевым Елбасы отметил активное участие предпринимателя в строительстве социальной инфраструктуры в Жамбылской области.

В свою очередь, обладатель звания "Казакстаннын Енбек Ері" Сайрамбай Доненбаев выразил признательность Первому Президенту Казахстана за оказываемое внимание и поддержку развитию сёл и сельской молодежи.

В ходе встречи с Э. Баталовой Нурсултан Назарбаев отметил вклад заслуженного деятеля Республики Казахстан в развитие и становление издательского дела в стране.

Алматыкітап" показывает хорошую работу под вашим руководством. Вы издаете довольно интересные и хорошие книги", - сказал Елбасы.

Вместе с тем Э. Баталова поблагодарила Нурсултана Назарбаева за его непосильный труд на пути становления и процветания независимого Казахстана.

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