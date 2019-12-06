Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Турцией о военном сотрудничестве

Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената сегодня на пленарном заседании приняли закон о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Турции о военном сотрудничестве, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил председатель Комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед, на безвозмездной основе проводится обучение казахстанских курсантов в военных училищах НАТО Турции. Обучение уже прошли около 200 офицеров, на данный момент обучаются 20 курсантов. Также в учебных центрах Турции осуществляется подготовка 14 офицеров Министерства обороны РК, сообщила пресс-служба сената.

Проведенный анализ показывает высокий уровень теоретических и практических знаний выпускников высших военных учебных заведений Турции, которые сегодня работают в ведении Министерства обороны", - подчеркнул Кул-Мухаммед.

Кроме того, как проинформировал вице-министр обороны РК Тимур Дандыбаев, 16 военнослужащих Турции на данный момент проходят обучение в Национальном университете обороны РК имени Первого Президента РК - Елбасы.

В пресс-службе пояснили, что ратификация документа расширит возможности Казахстана в военной сфере, положительно отразится на развитии военного сотрудничества. Помимо подготовки кадров и обучения, Соглашение касается таких направлений как проведение совместных учений, осуществление научных и технических исследований, сотрудничество в оборонной промышленности, а также в области картографии, гидрографии, топогеодезического обеспечения и др.

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