Жители Жетысуского района Алматы рассказали акиму города о местных проблемах

Алматы. 6 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня, 6 декабря, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел вторую встречу с жителями Жетысуского района, передает Kazakhstan Today.

Встреча в формате "свободного микрофона" состоялась в доме культуры микрорайона Кемел, жители которого на встрече 23 августа поднимали самые проблемные вопросы. Здесь проживают более 10 тысяч человек. В бывшем поселке Первомайский, присоединенном 5 лет назад к городу, долгое время не было развитой коммунальной инфраструктуры, воды и дорог. Сегодня эти проблемы планомерно решаются в соответствии с принципом "Город без окраин" по программе развития "Новый Алматы", проинформировали в пресс-службе акима города.

Одним из проблемных вопросов района является узаконение земельных участков, расположенных по улице Палладина. Выявлено 309 домов без разрешительных документов. Из них на сегодня по 52 домам подготовлены документы для рассмотрения на земельной комиссии, 47 на стадии подачи документов. По оставшимся ведется дополнительная работа.

До конца 2021 года в Жетысуском районе проложат порядка 160 километров водопроводных и канализационных сетей. Таким образом, жители почти 10 тысяч домов будут обеспечены чистой питьевой водой. Уровень обеспечения питьевой водой в районе будет стопроцентным.

Протяженность электрических сетей в районе составляет 743 километров, из них 82 километра - бесхозные, которые никем не обслуживаются и требуют ремонта. В связи с этим происходят частые и долговременные отключения электроснабжения. На сегодня проводится работа по передаче сетей на баланс АО "АЖК".

В районе полностью благоустроено 80% всех дворовых территорий, или 244 двора (всего 305), в том числе решен вопрос внутридворового освещения. В частности, в микрорайоне Кемел ремонт проведен во всех 19 дворах. На следующий год планируется отремонтировать оставшиеся дворы района.

В районе освещены 242 улицы (90%), без освещения остаются 27 улиц. В 2020 году Жетысуский район будет полностью обеспечен уличным освещением. Для этого установлена 541 опора уличного освещения, 1421 светильник на 55 участках в микрорайоне Кокмайса, Кокжиек, Айнабулак и Рабочий поселок. Дополнительно ведется установка 65 опор и светильников уличного освещения по улицам Жумабаева, Иссыкской, Грибоедова, Нусупбекова, Палладина, в переулке Винтера.

Также до конца текущего года Led-освещением будет модернизирована 61 улица.

По данным акимата, в районе систематически наблюдаются подтопления улиц Жансугурова, Жангельдина, Сейфуллина, Зубарева, Верхоянская, Потанина, Кудерина, Жумабаева. Для решения данной проблемы в текущем году построено 2,9 километра арычной сети. В следующем году данная работа будет продолжена, планируется строительство еще 22 километра арыков.

Кроме этого, проведены работы по благоустройству скверов по улицам Ратушного, Омарова, Мукатая, Тобаякова, Серикова, а также построена пешеходная зона в микрорайоне Айнабулак-3.

На прошлой встрече жители подняли вопросы восстановления зеленых насаждений вдоль Капшагайской трассы. По итогам проведенной работы вдоль трассы высажено 500 деревьев. Кроме этого, с начала года высажено более 4 тыс. деревьев в микрорайонах Кокжиек, Кокмайса, Айнабулак, Кулагер. Всего в рамках трехлетнего проекта "Jasyl Almaty" на территории района будет высажено 30 тысяч деревьев.

Много жалоб на состояние дорог. В микрорайоне Рабочий поселок проведен средний ремонт всех 28 улиц протяженностью более 20 километров. Ремонт дорог в микрорайоне Кемел будет проведен после строительства инженерных сетей (ориентировочный срок реализации 2021-2022 годы).

С целью обеспечения общественной безопасности в районе установлено три модульных поста полиции, на семи перекрестках и 37 участках улиц установлены аппаратно-программные комплексы "Сергек", усилено патрулирование и увеличено количество пеших нарядов. Также, с учетом пожеланий и обращений жителей района, установлены дорожные знаки ограничения скорости, усилено патрулирование в микрорайоне Кулагер, взят на контроль лог по улице Палладина.

Эти проблемы озвучивались на первых, ознакомительных встречах с жителями города. Чтобы решить их, мы скорректировали программы развития и перераспределили бюджет. Для эффективного решения вопросов на месте определим дни открытых дверей в районных акиматах, которые будут проводиться на постоянной основе", - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

На встрече было задано 85 проблемных вопросов, по которым будет проведена работа акиматом района и городскими управлениями.

В акимате напомнили, что вчера аким города встретился с жителями Наурызбайского района, где также решаются годами не решавшиеся вопросы инфраструктурного развития. Так, в микрорайонах Жайлау, Курамыс, Таужолы начали прокладывать новые сети водоснабжения и канализации. Для полного решения проблемы водоснабжения в районе построят два водозабора и сети водоснабжения и канализации в шести микрорайонах.

На баланс принято 54 бесхозные трансформаторные подстанции, еще 100 - в работе. По обращениям жителей ЖК "Шугыла" 14 домов первой очереди благоустроены и обеспечены газом. В ноябре газифицированы еще 16 домов этого ЖК.

В целом видно, что жители убедились, что их слышат и не оставляют обращения без внимания. Если на встрече 14 августа текущего года был задан 41 вопрос, то сегодня было задано 123 вопроса, более 50 поступило письменно. Многие вопросы решаются оперативно, на другие требуется время. "Слышащее государство" - в действии: вы помогаете нам улучшать качество жизни в Алматы", - сказал аким города по итогам встречи в Наурызбайском районе.

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