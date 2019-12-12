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Отучившихся по сельской квоте выпускников аграрных вузов обяжут отработать три года в селе

11.12.2019, 10:48 15418
Отучившихся по сельской квоте выпускников аграрных вузов обяжут отработать три года в селе
Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Выпускники аграрных вузов, обучающиеся по квоте для сельской молодежи, с 2020 года будут обязаны отработать три года в сельской местности, передает Kazakhstan Today.
 
Минсельхоз Казахстана инициировал ряд поправок в национальное законодательство, которые касаются подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли. 28 октября текущего года глава государства подписал соответствующий закон. Новым законодательным актом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК" внесено изменение в статью 47 закона "Об образовании".
 

Данная поправка обязывает выпускников аграрных вузов, обучившихся сельскохозяйственным специальностям по сельской квоте, отработать в сельской местности не менее трех лет", - сообщила пресс-служба ведомства.

 
Изменение законодательства, по сути, предоставляет возможность сельской молодежи, получившей высшее или послевузовское образование за счет государства, гарантированно трудоустроиться в организациях аграрного профиля независимо от форм собственности.
 
В Минсельхозе считают, что эта мера позволит обеспечить растущую потребность сельхозтоваропроизводителей в профессиональных кадрах. При этом новшество попутно решает вопросы обеспечения молодежи работой и исключает поступление по сельской квоте для тех абитуриентов, которые заведомо не планируют работать в селе или по сельскохозяйственным специальностям.
 
Ранее сообщалось, что закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК" также предписывает Минобразования и науки передать Минсельхозу право формировать объем государственного образовательного заказа на подготовку специалистов по сельскохозяйственным специальностям.
 

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