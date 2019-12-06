Минсельхоз РК получит право формировать гранты по сельхозспециальностям

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Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки передает Министерству сельского хозяйства некоторые функции по формированию образовательных грантов, передает Kazakhstan Today.

Минсельхоз Казахстана инициировал ряд поправок в национальное законодательство, которые касаются подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли. В соответствии с этими изменениями Минобразования и науки РК передаст Минсельхозу право формировать объем, а также утверждать распределение и размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов по сельскохозяйственным специальностям с высшим и послевузовским образованием", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве считают, что новшество позволит точечно формировать госзаказ, обоснованно определять объем финансирования, проводить справедливый отбор вузов, ведущих подготовку кадров, и в целом правильно концентрировать гранты по специальностям, а не распылять их.

Закон, закрепляющий указанное нововведение, был подписан главой государства Касым-Жомартом Токаевым 28 октября 2019 года, а норма, касающаяся формирования грантов на обучение, вступает в силу с 6 января 2020 года.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК" направлен на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса и предусматривает более 800 поправок в 13 кодексов и 29 законов Казахстана.

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