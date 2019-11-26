У пяти казахстанских вузов приостановлены лицензии

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Лицензии пяти казахстанских вузов приостановлены из-за повторного выявления нарушений, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, МОН РК ведутся проверки в высших учебных заведениях страны. На сегодняшний день проверено 13 вузов, которые вошли в перечень по системе оценки рисков. Из них в 5 - нарушения выявлены повторно, в связи c чем на месяц приостановлены лицензии. Также наложены штрафы на 12 вузов, по одному вузу дело направлено в суд. До конца года планируем проверить ещё 12 вузов на исполнение ранее данных предписаний. При обнаружении повторных нарушений, документы будут направлены в суд для отзыва лицензии и закрытия вузов", - сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в Facebook.

По его словам, в настоящее время рассматривается норма, которая даст право МОН, как органу, выдающему лицензию, при выявлении нарушений самостоятельно отзывать лицензии у недобросовестных вузов. Эта инициатива была поддержана главой государства

Напомню, что сейчас для отзыва лицензии мы должны обращаться в суд, при необходимости - пройти все процедуры обжалования и т. д.", - уточнил министр.

Он проинформировал о работе по оптимизации вузов.

Распоряжением премьер-министра создана комиссия при правительстве по оптимизации вузов. Помимо сказанного, нами значительно усиливаются квалификационные требования к вузам. Министерством готовятся дополнительные требования к вузам, имеющим приложение к лицензии на подготовку педагогов - их у нас 85. В настоящее время сложилась такая ситуация, когда практически каждый многопрофильный вуз готовит учителей. При этом качество оставляет желать лучшего. В этой связи через ужесточение требований планируется сократить количество вузов, готовящих учителей, с 85 до 20-25. Готовить специалистов по другим направлениям они смогут, но лицензия именно по педагогике может быть отозвана. Ориентировочно, останется по одному сильному вузу в регионе и несколько вузов в Алматы, ведущих подготовку учителей", - указывается в сообщении.

Аймагамбетов рассказал и о таких фактах, когда "в вуз поступает 100 человек, а выпускается 800 за счёт того, что учебное заведение собирает всех отчисленных за неуспеваемость студентов из других вузов, зачисляет и выдает им дипломы".

Ещё один факт: в этом году 37 тысяч студентов "перевелись" через семестр или год обучения из вузов ближнего зарубежья в несколько в основном небольших казахстанских вузов. По нашей информации, определенное количество студентов фактически сдаёт документы в казахстанский вуз, а для обхода требования о наличии сертификатов ЕНТ те, в свою очередь, отправляют документы в зарубежный вуз и через семестр или год также виртуально переводят обратно. Есть региональные частные вузы, где обучаются по 20-23 тысячи студентов, большинство из которых на занятия, как правило, не ходят. Именно поэтому министерством проводится жесткая политика в отношении таких случаев и недобросовестных вузов. Очевидно, что эти меры задевают бизнес-интересы многих и нравятся далеко не всем, но, тем не менее, согласно поручениям Елбасы и главы государства, министерством будет продолжена политика по обеспечению качества в сфере высшего образования", - резюмировал глава МОН.

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