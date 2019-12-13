Токаеву представили прогнозы по инфляции и росту ВВП

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял главу Национального банка Ерболата Досаева и председателя Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганову, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи с председателем Нацбанка президент заслушал отчет о реализации денежно-кредитной политики за 11 месяцев 2019 года, динамике инфляции, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с прогнозами по инфляции, росту ВВП и текущему счету платежного баланса на 2020 год. По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.

Председатель Агентства по делам государственной службы подробно доложила главе государства об итогах 4-го этапа отбора в "Президентский кадровый резерв". В частности, она рассказала об основных критериях и требованиях прошедшего этапа, составе экспертной комиссии. По ее словам, собеседование прошло объективно, в полном соответствии с правилами конкурса.

Президент поручил обеспечить максимальную прозрачность финального этапа и выбрать самых достойных кандидатов.

Как сообщалось ранее, в Казахстане годовая инфляция в ноябре 2019 года составила 5,4% (в октябре - 5,5%) и на протяжении мая - ноября текущего года находится на стабильном уровне в узком коридоре 5,3-5,5%. В 2019 году рост экономики оценивается Нацбанком в 4,2% , в 2020 году - 3,8%. Основными факторами будут рост потребительского спроса на фоне увеличения реальных денежных доходов населения, повышение инвестиционного спроса в результате реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, увеличение экспорта вследствие наращивания объемов добычи нефти и газового конденсата.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства