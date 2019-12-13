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Повторные кражи в Казахстане отнесут к тяжким преступлениям

12.12.2019, 10:23 11746
Повторные кражи в Казахстане отнесут к тяжким преступлениям
Фото: crimeapress.mirtesen.ru
Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане повторные кражи будут относить к тяжким преступлениям, передает Kazakhstan Today.
 

В текущем году проведен ряд мероприятий по противодействию кражам чужого имущества, в том числе кражам из квартир и усилению ответственности за их совершение. Как показывает опыт отдельных стран СНГ, одним из действенных инструментов решения проблемы является законодательное ужесточение за повторное совершение краж", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

 
К примеру, в Узбекистане кража, совершенная повторно, является тяжким видом преступления, за которую предусматривается ответственность от 8 до 15 лет лишения свободы. 

 

В этой связи министерством инициированы поправки в законодательство, предусматривающие отнесение признака неоднократности совершения краж к категории тяжких преступлений (совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той же статьей УК)", - отметили в ведомстве.

 
В целом с начала года из 6733 преступников 4120 задержаны за совершение повторных краж. Они были изолированы от общества, и у них уже отсутствует возможность примирения с потерпевшей стороной.

Напомним, накануне стало известно о задержании вора, обокравшего квартиру известного кинорежиссера.
 

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