В Алматы задержан вор, обокравший квартиру известного кинорежиссера

Алматы. 11 декабря. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала вора, обокравшего квартиру известного кинорежиссера, передает Kazakhstan Today.

По данным управления криминальной полиции, кража была совершена средь бела дня. Подозреваемый дождался, когда хозяев квартиры не будет дома, и путем подбора ключа к замку входной двери проник внутрь.

"Злоумышленники похитили дорогостоящую технику, которую, как выяснилось, режиссер использовал в производстве фильмов. Предварительно, сумму нанесенного ущерба он оценил в два с половиной миллиона тенге. С целью раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа. Уже в ближайшее время личность подозреваемого была установлена, а спустя несколько дней мы его задержали. Гражданин А., 1992 года рождения, житель города Талгара Алматинской области, ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за имущественные преступления. Вместе с тем в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что добытую преступным путем технику фигурант сбыл за 200 тысяч тенге. Сейчас вещественные доказательства изъяты и в ближайшее время будут возвращены истинному владельцу", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

В то же время, полицейские Алматы, основываясь на результатах специального анализа, сообщают, что в канун новогодних праздников в крупном мегаполисе все чаще совершаются имущественные преступления, и в этой связи призывают жителей и гостей города предпринять максимальные меры для безопасности своего имущества.

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