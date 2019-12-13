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Токаев: каждый гражданин должен быть защищен от самодурства и некомпетентности чиновников

12.12.2019, 15:46 11827
Токаев: каждый гражданин должен быть защищен от самодурства и некомпетентности чиновников
Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении избавляться от некомпетентных чиновников, передает корреспондент агентства. 
 

В слышащем государстве каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности, быть защищенным от любых проявлений самодурства и некомпетентности со стороны чиновников. От таких чиновников мы будем решительно избавляться", - заявил Токаев сегодня на церемонии вручения государственных наград в Акорде. 

 
Как подчеркнул глава государства, каждый чиновник должен помнить, что работает для народа и среди народа. 
 

Слышащее государство - это отсутствие бюрократии в ее худших проявлениях, прозрачность всех процедур на основе цифровизации. Нужно привлечь новую волну управленцев в систему государственной власти", - сказал президент.

 
Напомним, что в канун Дня независимости страны указом президента Республики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. 
 

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