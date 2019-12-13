Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград и премий, передает Kazakhstan Today.

Обращаясь к участникам церемонии, Касым-Жомарт Токаев поздравил их с Днем независимости и подчеркнул, что независимость является бесценным богатством нашей страны.

Глава государства отметил, что 2019 год стал особенно значимым для нашей страны.

"Мы подтвердили незыблемость нашей государственности и демократического пути развития, преемственность стратегического курса Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Бесценный опыт и знания Первого Президента – Елбасы будут востребованы нашим народом и использованы на благо страны. Наш долг - чтить его колоссальный труд как Отца-основателя нашего государства, выдающегося государственного деятеля, личности исторического масштаба", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана напомнил о реализации нового этапа социальной модернизации, на цели которой было направлено почти 3,5 трлн тенге, из которых свыше 530 млрд - на поддержку семей с детьми и малообеспеченных граждан.

Он сообщил, что будет повышена заработная плата работников бюджетной сферы - педагогов, медиков, гражданских служащих. Увеличиваются размеры базовой пенсии и пособий по уходу за детьми. Государство помогло снизить кредитную нагрузку полумиллиону наших малообеспеченных граждан.

Со следующего года на 25% будут увеличены стипендии студентам колледжей, бакалавриата, магистратуры, докторантуры.

Глава государства акцентировал внимание на важности строительства инклюзивной народной экономики, выгоды от развития которой должны получить все казахстанцы.

Нашей главной задачей является повышение качества жизни каждого гражданина. Поэтому государство уделяет особое внимание выполнению социальных обязательств", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В продолжение темы реализации социальной политики президент Казахстана остановился на задаче по построению "слышащего государства".

Современные модели государственного строительства уже дистанцировались от концепции элитарности, исключительности власти. Каждый чиновник должен помнить: мы часть народа, работаем для народа и среди народа! Слышащее государство – это отсутствие бюрократии в ее худшем проявлении и прозрачность всех процедур на основе цифровизации", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря усилиям всего народа наше государство достигло значительных результатов. По его глубокому убеждению, все достижения нашей истории – это результат самоотверженного труда каждого гражданина.

В своем выступлении президент страны дал высокую оценку труда и заслуг казахстанцев, которые получили свои награды из рук главы государства в ходе торжественной церемонии.

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