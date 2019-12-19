Урбанизация способствует образованию "поясов бедности" возле крупных городов - мажилисмен

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Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Урбанизация способствует образованию "поясов бедности" возле крупных городов, сообщил А. Конуров, обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру Республики Казахстан А. Мамину, передает Kazakhstan Today.

Правительством подготовлена новая программа развития регионов до 2025 года, в которой оставлены прежние приоритеты - урбанизация, развитие крупных агломераций и так называемых опорных населенных пунктов. Фракция "Народные коммунисты" полагает, что в современных условиях эти задачи теряют свою актуальность. Гонка за показателем урбанизации не обоснована, поскольку за ней упускается задача повышения качества жизни граждан", - сказал он.

По его словам, постановка вопроса о том, что урбанизация автоматически будет способствовать росту ВВП, сегодня ничем не аргументирована. Исследования Всемирного экономического форума показали отсутствие прямой связи между увеличением доли городского населения и экономическим ростом. Более того, в развивающихся странах наблюдается обратный эффект, поскольку концентрация населения усугубляет социальные проблемы и ограничивает возможности граждан. Это во многом справедливо и для Казахстана.

"В настоящее время реальная проблема региональной политики заключается не в низкой доле городского населения, а в крайне неравномерном развитии. И курс на урбанизацию во многом этому способствовал. Процессы внутренней миграции стали уже, по сути, неуправляемыми. Необходимо понять, что урбанизация - это процесс не столько экономический, сколько социальный. Практически возле всех крупных городов складываются пояса полусельских-полугородских поселений, где накапливаются острые социальные проблемы. Называя вещи своими именами, это "пояса бедности", - сказал Конуров.

Он отметил, что переезжающие из регионов люди вынуждены расселяться в дачных массивах, которые не приспособлены для постоянного проживания такого количества населения.

Мы пытаемся стимулировать урбанизацию, но люди на самом деле хотят жить на земле. Об этом свидетельствуют огромные очереди за положенными участками под ИЖС в крупных городах. С другой стороны, отток населения из сельских районов, ведет к их депопуляции, что является "бомбой замедленного действия", - сообщил депутат.

Сейчас АПК рассматривается как одна из наиболее перспективных отраслей, новая точка роста. Между тем, численность занятых в сельском хозяйстве с 2010 года сократилась с 2,3 миллиона человек до 1,1 миллиона в текущем году. Из АПК выбыло порядка 1,2 млн человек, и сейчас остро стоит проблема дефицита квалифицированных кадров. Уже в ближайшее время это станет главным сдерживающим фактором для развития сельского хозяйства, отметил он.

Курс на концентрацию населения для такой страны, как Казахстан, занимающей 180-е место в мире по плотности населения, вызывает большие вопросы, в том числе с точки зрения демографического кризиса в приграничных регионах. Как в прошлом, так и в текущем году идет сокращение численности населения в 6 областях, 4 из которых - приграничные.

Сокращение освоенных заселенных сельских территорий, то есть социальное опустынивание, станет серьезной стратегической уязвимостью для страны.

Повышение благосостояния, улучшение качества среды проживания и доступа к различным услугам при сокращении численности населения просто невозможно.

Фракция "Народные коммунисты" считает необходимым при планировании нового этапа программы развития регионов внести коррективы. Уровень урбанизации не должен являться целевым индикатором. Программа должна предложить конкретные меры по решению вопросов "поясов бедности", нехватки участков под ИЖС, предотвращению депопуляции сельских территорий, восстановлению села и поддержки малых хозяйств", - сказал депутат.

Кроме того, по его словам, учитывая специфику и значимость сельских территорий, для них не применимы общие подходы и требуется отдельный программный документ. Это же касается и моногородов, в которых освоены средства на реконструкцию инфраструктуры, однако практически не достигнуты результаты в сфере изменения структуры экономики и создания новых точек роста.

На практике мы видим, что выделение больших средств на строительство, реконструкцию дорог, водоводов и других объектов инфраструктуры является предметом для коррупционных проявлений. Для увеличения прибыли подрядчики проявляют чудеса изобретательности, при этом долгосрочные интересы местного населения во внимание не принимаются. В результате при расходовании больших государственных средств вместо позитивного отклика получаем лишь обострение социальной напряженности. В этой связи считаем необходимым планирование и реализацию всех проектов данной категории проводить под контролем общественных комитетов по развитию регионов и сельских территорий. Программы регионального развития должны быть в прямом смысле народными программами", - отметил депутат.

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