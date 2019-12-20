Руководителем управления общественного здоровья Алматы назначен Тлеухан Абилдаев

Алматы. 19 декабря. Kazakhstan Today - Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления общественного здоровья назначен Тлеухан Абилдаев, передает Kazakhstan Today.

Нового руководителя управления общественного здоровья медицинскому сообществу представил первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов, сообщили в пресс-службе управления.

До назначения Абилдаев занимал пост директора филиала по городу Алматы Фонда социального медицинского страхования.

Родился в 1962 году. В 1985 году окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт.

Трудовую деятельность начал в 1983 году медбратом Алма-Атинской Городской клинической больницы №2.

В разные годы работал хирургом, заведующим хирургическим отделением, а далее главным врачом Таласской центральной районной больницы, главным врачом Жамбылского областного противотуберкулезного диспансера, начальником департамента здравоохранения Жамбылской области, директором департамента Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Жамбылской области, директором РГКП "Национальный центр проблем туберкулеза" Министерства здравоохранения РК, заместителем генерального директора РГП "Республиканский центр развития здравоохранения" Минздрава и соцразвития РК, руководителем департамента Комитета оплаты медицинских услуг по городу Алматы.

В 2016-2017 годы возглавлял управление здравоохранения Жамбылской области. В 2018 году был назначен директором филиала по городу Алматы НАО "Фонд социального медицинского страхования".

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