Токаев отметил прогресс по всем направлениям сотрудничества Казахстана и России

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина, передает Kazakhstan Today.

Во время встречи были обсуждены состояние и перспективы казахстанско-российского стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил динамику развития двусторонних отношений, отметив прогресс по всем направлениям взаимодействия, включая торгово-экономическую, инвестиционную, промышленную и культурно-гуманитарную сферы.

В свою очередь Алексей Бородавкин проинформировал о ходе реализации договоренностей на высшем уровне, а также о деятельности посольства по укреплению сотрудничества между двумя государствами.

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