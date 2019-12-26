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Токаев отметил прогресс по всем направлениям сотрудничества Казахстана и России

25.12.2019, 08:41 12934
Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина, передает Kazakhstan Today.
 
Во время встречи были обсуждены состояние и перспективы казахстанско-российского стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев положительно оценил динамику развития двусторонних отношений, отметив прогресс по всем направлениям взаимодействия, включая торгово-экономическую, инвестиционную, промышленную и культурно-гуманитарную сферы.
 
В свою очередь Алексей Бородавкин проинформировал о ходе реализации договоренностей на высшем уровне, а также о деятельности посольства по укреплению сотрудничества между двумя государствами.
 

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