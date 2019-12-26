Депутаты просят обеспечить контроль за качеством ввозимого в Казахстан пальмового масла и изготовляемых из него продуктов

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса парламента РК Наринэ Микаелян, обращаясь с запросом к премьер-министру Республики Казахстан Аскару Мамину, подняла вопрос качества ввозимого в Казахстан пальмового масла и изготовляемых из него продуктов, передает Kazakhstan Today.

Депутат отметила, что неоднократно в правительство направлялись депутатские запросы по вопросам защиты населения Казахстана, особенно детей, от опасной пищевой продукции с содержанием пальмового масла и безотлагательного введения в действие технического регламента аналогичного в странах ЕС, который должен определять предельно допустимый уровень глицидиловых эфиров в пальмовом масле, детском питании, кондитерской и хлебобулочной продукции.

Нами указывалось на то, что в результате исследований экспертного совета ООН-ВОЗ (JEGFA) Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) и международного агентства по изучению рака (JARC) Академии наук Белоруссии, Центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ имени Ломоносова установлено, что глицидиловые эфиры, содержащиеся в пальмовом масле, вызывают широкий ряд раковых заболеваний: лейкозы, карциномы желудка и кишечника и других видов рака, вызывают мутации ДНК и хромосомные болезни, вызывают бесплодие делая мужчин стерильными. После публикации этих шокирующих результатов исследований в Европе в экстренном порядке был принят закон, запрещающий продавать в розницу и использовать в качестве ингредиентов растительные жиры прежде всего пальмовое масло с содержанием глицидиловых эфиров более 1 миллиграмм на килограмм для всех продуктов и 0,5 миллиграмма на 1 килограмм используемых для изготовления детского питания", - сказала Наринэ Микаелян.

Она отметила, что ежегодно идет гигантский рост объемов ввоза пальмового масла и жира в Россию и Казахстан. В РФ в 2018 году ввезено более миллиона тон, в Казахстан в период с 2015 по 2018 год 54,6 тысячи тонн, поскольку это резко удешевляет продукцию путем замены молочных продуктов и других традиционных для нашей страны масел и жиров.

При этом более 80% пальмового масла, поступающего по импорту в ЕАЭС из Малайзии, Индонезии, Турции, Украины, ФРГ и других стран, содержат глицидиловые эфиры в количестве в пять - десять и более раз превышающей предельно допустимый уровень, принятый в настоящее время в Европейских странах.

По ее информации, в целях сдерживания роста объемов ввозимого пальмового масла РФ летом 2019 года ввела на него 20% таможенную пошлину.

"Вместе с тем обращает на себя внимание полученный на наше письмо ответ от Министерства здравоохранения по вопросу использования в нашей стране пальмового масла, в котором указывается ссылка на позицию Казахстанской Академии питания. В ней указывается, что показатель нормы глицидиловых эфиров для Казахстана 10 граммов на килограмм не оказывает существенного вреда для здорового человека. Также ранее нами получено письмо от Масложировой комиссии НПП, которая также обосновывает безвредность пальмового масла. В них приводятся аргументы практически дословно принадлежащие ассоциации производителей пальмового масла Малайзии и Индонезии. Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что институт питания и комиссия НПП по вопросам масложировой промышленности в коммерческой суете практически утратили функцию защиты населения Казахстана от вредных продуктов питания и устранились от изучения и использования в своей работе современных исследований ВОЗ ООН, EFSA, ученых Академии наук Белоруссии и МГУ России", - заявила Наринэ Микаелян.

Она отметила, что "о наличии пальмового лобби указывает и то, что в августе 2019 года на территории стран ЕАЭС Решением коллегии Евразийской экономической комиссии №132 утвержден предельно допустимый уровень содержания глицидиловых эфиров в пальмовом масле, детском питании и другой пищевой продукции, соответствующие нормам, принятым Европейским экономическим союзом". Вместе с тем данное решение до сих пор в силу сомнительных искусственных задержек заволокичивается в течение трех месяцев и не вводится в действие.

Для Казахстана это является крайне актуальным по причине использования больших объемов пальмового масла в пищевой, молочной, кондитерской промышленности, изготовлении хлеба, детского питания и наличия значительного числа фактов онкологических заболеваний. Необходимость скорейшего введения этого решения обуславливается и тем, что в ходе проверок Министерством здравоохранения и его подразделениями количество проб продуктов, не соответствующих техническим условиям, поступающих из стран ЕАЭС и Украины, в 2019 году удвоилось, из других стран увеличилось на 38%. Выявляются многочисленные факты завоза и производства внутри страны сыра и сырных, молочных продуктов из России, Белоруссии, Украины, Франции, где животный жир полностью заменяется пальмовым маслом, это создает угрозу здоровью наших граждан, особенно детей", - подчеркнула депутат.

В связи с этим депутаты просят дать указание Министерству здравоохранения обеспечить полный контроль за качеством ввозимого пальмового масла и изготовляемого из него продуктов. Запретить ввоз сырных продуктов и спредов, содержащих пальмовое масло с глицидиловыми эфирами сверх установленной решением комиссии ЕАЭС №132 нормы.

Также, по словам Наринэ Микаелян, необходимо принять меры по укомплектованию лабораторий министерств здравоохранения и сельского хозяйства современными приборами, позволяющими при ввозе товаров проводить проверки, экспресс-анализ по определению качества продуктов в т.ч. и пальмового масла.

"Министерствам юстиции, национальной экономики и торговли поставить вопрос перед коллегией Евразийской экономической комиссии о скорейшем введении в действие решения коллегии от 6 августа 2019 года № 132, определившей предельно допустимые показатели глицидиловых эфиров в пальмовом масле, детском питании и другой пищевой продукции, а также ввести в регламент изменения, обязывающие указывать в маркировке продуктов наличие пальмового масла, поскольку это приводит к сокрытию истинного состава пищевых продуктов. Министерству финансов по аналогии Российской Федерации ввести 20% таможенную пошлину на ввозимое в Казахстан пальмовое масло, что побудит потребителей пищевой продукции приобретать молочные продукты и растительные масла у отечественных производителей и инвестировать в этот сектор дополнительные средства на его развитие", - отметила депутат мажилиса.

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