Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года", - сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

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