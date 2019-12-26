Система Orphus

В школах Казахстана введут специализированную службу охраны

25.12.2019, 20:33 11017
В школах Казахстана введут специализированную службу охраны
Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today – До 1 марта 2020 года в школах крупных городов Казахстана введут специализированную службу охраны, передает Kazakhstan Today.
 
В своем ответе на депутатский запрос касательно проблемы незащищенности детей, в том числе в школьных учреждениях, премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил, что во исполнение поручения главы государства от 9 декабря 2019 года прорабатывается комплекс мер по обеспечению до 1 сентября 2020 года организаций образования системами видеонаблюдения с выводом их на центр оперативного управления органов внутренних дел. Также образовательные организации должны быть обеспечены теплыми туалетами с учетом наличия локальных очистных сооружений, ограждениями территории организаций образования.
 
Согласно сообщению премьер-министра, разрабатываются меры по включению в правила внутреннего распорядка и в уставы организаций образования порядка пребывания посторонних лиц в зданиях и на территории организаций образования, а также закреплению ответственности персонала школы за обеспечение безопасности детей; укомплектованию школ инспекторами по делам несовершеннолетних; введению до 1 марта 2020 года специализированной службы охраны в организациях образования, расположенных в крупных городах.
 

В настоящее время на рассмотрении парламента республики Казахстан находится проект закона республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства", который предусматривает меры ужесточения ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей", - сообщил премьер-министр в своем ответе.

 
По информации Мамина, поправки в законопроекте направлены на увеличение сроков наказания лиц, совершивших преступление при выполнении служебных обязанностей; исключение права на примирение и перевода из категории преступлений средней тяжести в категорию тяжких преступлений; проведение принудительной химической кастрации лиц за подобные преступления, независимо от их психического состояния.
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая