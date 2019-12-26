В школах Казахстана введут специализированную службу охраны

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today – До 1 марта 2020 года в школах крупных городов Казахстана введут специализированную службу охраны, передает Kazakhstan Today.

В своем ответе на депутатский запрос касательно проблемы незащищенности детей, в том числе в школьных учреждениях, премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил, что во исполнение поручения главы государства от 9 декабря 2019 года прорабатывается комплекс мер по обеспечению до 1 сентября 2020 года организаций образования системами видеонаблюдения с выводом их на центр оперативного управления органов внутренних дел. Также образовательные организации должны быть обеспечены теплыми туалетами с учетом наличия локальных очистных сооружений, ограждениями территории организаций образования.

Согласно сообщению премьер-министра, разрабатываются меры по включению в правила внутреннего распорядка и в уставы организаций образования порядка пребывания посторонних лиц в зданиях и на территории организаций образования, а также закреплению ответственности персонала школы за обеспечение безопасности детей; укомплектованию школ инспекторами по делам несовершеннолетних; введению до 1 марта 2020 года специализированной службы охраны в организациях образования, расположенных в крупных городах.

В настоящее время на рассмотрении парламента республики Казахстан находится проект закона республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства", который предусматривает меры ужесточения ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей", - сообщил премьер-министр в своем ответе.

По информации Мамина, поправки в законопроекте направлены на увеличение сроков наказания лиц, совершивших преступление при выполнении служебных обязанностей; исключение права на примирение и перевода из категории преступлений средней тяжести в категорию тяжких преступлений; проведение принудительной химической кастрации лиц за подобные преступления, независимо от их психического состояния.

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