Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - Службу внешней разведки "Сырбар" присоединят к Комитету национальной безопасности РК, передает Kazakhstan Today.





Соответствующие поправки по вопросам административно-территориального устройства, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений, кредитования и образования принял сенат на пленарном заседании, сообщает Kazpravda.kz

По информации министра национальной экономики Руслана Даленова, согласно документу, с 2020 года в местные бюджеты предлагается передать КПН от МСБ. В республиканский бюджет будут зачисляться поступления КПН только от субъектов крупного предпринимательства.

Вместе с тем предусматривается расширение компетенций городов республиканского значения и столицы, в том числе в области градостроительной политики, транспортной инфраструктуры, формирования архитектурного облика.

Данные поправки позволят решить актуальные вопросы развития городов республиканского значения и столицы", - отметил глава МНЭ.

Также предусматривается внесение изменения в закон "О государственной службе РК", согласно которому лица, зачисленные в молодежный кадровый резерв, могут занять административные государственные должности вне конкурса.

Кроме того, функции управления и администрирования бюджета образовательных учреждений будут переданы с районного на областной уровень.





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