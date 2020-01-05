Токаев дал ряд поручений по повышению эффективности госуправления и решению социальных вопросов

Нур-Султан. 4 января. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством Администрации президента по приоритетным направлениям работы в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

На совещании обсуждены вопросы социально-экономического, общественно-политического развития и внешней политики Казахстана. Рассмотрены основные мероприятия, запланированные на предстоящий год. Были затронуты организационные вопросы, связанные с проведением 175-летия Абая и 1150-летия аль-Фараби", - сообщает пресс-служба главы государства.

Также обсуждались меры по экономическому и социальному развитию регионов страны и ключевые задачи на І квартал 2020 года.

По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по усилению работы в сфере повышения эффективности государственного управления и решению актуальных социальных вопросов.

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